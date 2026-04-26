Gestrandeter Wal vor Poel Transportkahn soll Buckelwal in die Nordsee bringen

Tönnies: Start des Transports Dienstag oder Mittwoch

Der Plan sieht vor, den zwölf Tonnen schweren Walbullen mit einer Art Lastkahn, einer sogenannten Barge, zu transportieren. Die an der Aktion beteiligte Kleintierärztin Kirsten Tönnies sagte, die Initiative gehe davon aus, dass der Transport des Wals mit dem Lastkahn zwischen Dienstag und Mittwoch starten könne. Derzeit befindet sich die Barge noch nicht vor Poel. Nach Angaben von Bohnsack, befand sie sich am Samstagabend bei Hamburg. Sie solle demnach am Sonntag in Poel ankommen und dort für den Transport umgebaut werden.