Gestrandeter Wal Kann der Buckelwal von Timmendorfer Strand es schaffen?

Das sei ein entscheidender Punkt, sagt Groß. "Wir sehen diese Hautveränderungen." Der Wal habe noch eine Leine im Maul, bei der niemand wisse, was sie innerlich mit dem Tier mache. "Insofern muss man das wirklich abwarten." Man habe die Leine soweit möglich entfernt. "Der Wal war jetzt nicht willig, das Maul zu öffnen. Deswegen konnte das, was im Wal ist, nicht entfernt werden." Die Leine sitze fest.

Warum hat man keinen Tracker an dem Wal befestigt?

Einen Sender habe man nicht anbringen können, weil die Haut des Buckelwals in einem sehr schlechten Zustand sei, sagt Groß. Solche Sender, mit denen die Position von Tieren bestimmt werden können, werden auf die Haut geklebt. "Der hätte nicht gehalten. Deshalb wurde das auch nicht gemacht." In den vergangenen Tagen war darüber spekuliert worden, ob der schlechte Zustand der Haut mit dem geringen Salzgehalt des Wassers zusammenhängen könnte. Wie lange der Wal schon in der Ostsee schwimmt, ist nicht bekannt.

Gibt es eine Erklärung dafür, dass große Wale jetzt häufiger in der Ostsee gesichtet werden?

Eine mögliche Erklärung ist nach Einschätzung der Tierärztin, dass es wieder deutlich mehr Wale gibt. "Die Populationen erholen sich erfreulicherweise langsam. "Insofern kann das einer der Gründe sein, warum einfach mehr Wale da sind." Überlegungen gehen auch dahin, dass ein Wal einem Fischschwarm folgt, weil dieser ihm Nahrung bietet.