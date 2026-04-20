Gestrandeter Wal in der Ostsee Fortgang von Rettungsversuch offen – Initiator pessimistisch

Falls der Buckelwal befreit werden oder sich selbst befreien kann, könnte das Tier auch einen GPS-Sender verpasst bekommen. "Es wird jetzt im Übrigen auch noch geprüft, ob wir ihm einen GPS-Sender verabreichen, wenn ich das mal so sagen darf, also aufkleben", betonte Backhaus. Es mache durchaus Sinn, ihn damit auszustatten. "Damit wir genau wissen, wo er ist. Denn der Wal kann eben auch für längere Zeit abtauchen. Und dann können wir ihn Tag und Nacht begleiten."

Tierärztin: Wal atmet tiefer

Die leitende Tierärztin der Initiative, Janine Bahr-van Gemmert, zeigte sich zuversichtlich zum Zustand des Wals. "Er atmet deutlich tiefer ein. Das ist ein gutes Zeichen. Gemeinsam mit zwei weiteren Veterinären sei sie bei dem Wal gewesen. "Dass das ein Tier ist, das nicht in den letzten Zügen liegt, haben wir gesehen."

Bedenken, dass ein Rettungsversuch dem Tier schaden könnte, wies sie zurück. "Wir sind nicht hier, um irgendeinem Tier weiteres Leiden zuzufügen", sagte sie. Vielmehr solle der Wal aus seinem "Gefängnis" befreit werden.

Kritik von Wissenschaftlern und anderen Fachleuten an der Aktion wies Bahr-van Gemmert zurück: "Diese Leute haben diesen Wal ja nicht gesehen. Wir haben ihn vor Ort gesehen." Wissenschaftler, Fachleute von Behörden sowie Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen waren sich nach umfassender Prüfung zuvor einig, dass der Wal Ruhe brauche und weitere Eingriffe dem Tier massive Schäden zufügen würden. Der Buckelwal sei orientierungslos und so schwach und geschädigt, dass er die Heimreise nicht schaffen werde.