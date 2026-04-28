Wetter laut Vorhersagen günstig

Wenn der Wal die Energie aufbringe, seien etwa heftigen Flossenschlägen und damit Risiken für das Tier und Einsatzkräfte denkbar. Es könne aber auch sein, dass das Tier in eine Fangmyopathie verfällt, "also in eine Art Schockstarre, bei der sich die Muskeln verkrampfen". Es könne auch schon zu geschwächt sein, um starke Reaktionen zu zeigen. "So könnte es dann wirken, als würde er den Einsatz freiwillig mitmachen oder über sich ergehen lassen."