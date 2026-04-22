"Das ist nun mal ein lebender Organismus und er hat gezeigt, dass er schwimmen will", betonte Backhaus. Er gehe davon aus, dass mit Hochdruck an weiteren Maßnahmen gearbeitet werde. Ideen wie Spülmaßnahmen, um bei niedrigem Wasserstand eine Kuhle für den großen Wal zu schaffen, seien in kürzester Zeit umgesetzt worden. Aktuell liege das Tier "in einer Badewanne, bildlich gesprochen".