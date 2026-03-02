Gestrandete Bürger: Maier fordert Thüringer im Nahen Osten auf, sich zu melden

Erfurt (dpa/th) - Landesinnenminister Georg Maier (SPD) fordert Thüringer, die wegen des Iran-Kriegs im Ausland festsitzen, auf, sich zu melden. "Ich würde auch alle, die dort sind, bitten, sich zu melden. Da gibt es entsprechende Möglichkeiten im Netz, sich beim Auswärtigen Amt sich zu melden." Das sei wichtig für einen Überblick, vor allem, wenn Aktionen geplant würden, um die Menschen wieder nach Deutschland zu holen, so Maier. Wie viele Thüringerinnen und Thüringer wegen des Krieges derzeit im Ausland festhängen, ist noch nicht bekannt.