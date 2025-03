Gestrandet auf der ISS Astronauten vor Rückkehr: "Politik keine Rolle gespielt"

Zudem hatte Musk unter anderem gefordert, die ISS "so schnell wie möglich" aus dem Verkehr zu nehmen. Astronautin Williams widersprach: "Ich würde sagen, wir sind gerade in unserer besten Zeit hier. Wir haben alle Energie, alle Anlagen laufen. Also würde ich denken, dass jetzt gerade wahrscheinlich nicht die richtige Zeit ist, um aufzuhören." Derzeit ist geplant, die ISS noch bis 2030 in Betrieb zu halten.