Zur Bilanz eines Jahres gehört auch das Erinnern an Menschen, die nicht mehr unter uns weilen. In unserer Bildergalerie versammeln wir eine Auswahl prominenter Verstorbener des Jahres 2025, die uns Südthüringern besonders fehlen werden – weil wir ihnen im medialen Alltag häufig begegnet sind, wir ihre Werke erlebt haben oder weil sie einfach nur besonders beliebt oder bekannt gewesen sind. Bemerkenswerte und berühmte Menschen aus Thüringen, Deutschland und der Welt.