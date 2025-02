Mehrere Landkreise betroffen

In den betroffenen Orten waren zuvor Messpunkte eingerichtet worden, um die Konzentration in der Umgebungsluft in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Außerdem war eine Spezialeinheit alarmiert worden. Anwohner sollten Fenster und Türen möglichst geschlossen zu halten.