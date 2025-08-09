Im Leben spricht man von einem „Full circle moment“, wenn sich bei einer Situation der Kreis schließt. Besonders, wenn dies längere Zeit gedauert hat oder mehrere Ereignisse dafür nötig waren. Der Kreis schließt sich – nun auch nach mehreren Jahren der Ilmenauer Kreiseldiskussion. Oftmals hatten die Fachausschüsse beraten, ob und wie die Ilmenauer Verkehrskreisel gestaltet werden sollen. Ilmenauer Vereine und Interessengruppen präsentierten Konzepte ebenso wie Ilmenauer Gymnasiasten. Man einigte sich auf einen offiziellen Gestaltungswettbewerb – allerdings waren die Fraktionen nicht mit den von der Stadt präsentierten Wettbewerbsbedingungen einverstanden. Zu kompliziert seien die Vorgaben, gerade für Teilnehmer unter 18 Jahren nahezu nicht umsetzbar. Die Fraktionen arbeiteten neue Beschlussvorlagen mit ihren Wettbewerbsideen aus. Mehrere Beschlussvorlagen zu abgeänderten Kriterien standen kürzlich bei der gemeinsamen Sitzung der Ilmenauer Ausschüsse für Umwelt und Verkehr sowie Kultur und Sport auf der Tagesordnung.