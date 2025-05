Die Ilmenauer Kreiselgestaltung ist seit längerer Zeit immer wieder Thema. Können die Kreisel gestaltet werden – und wenn ja, wie? Nun steht fest: Fünf Kreisel sollen mit Schmuckornamenten versehen werden. Wie genau das aussehen wird, das will die Stadt via Wettbewerbsverfahren klären, wie Nico Debertshäuser, Leiter des Amts für Stadtmarketing, Kultur und Freizeit, in der vergangenen gemeinsamen Sitzung der städtischen Ausschüsse für Umwelt und Verkehr sowie Kultur und Sport erklärte.