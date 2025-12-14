Glücklich zeigten sich die Veranstalter, dass ihr neues Format so gut angenommen worden ist. Ein Versuch sei es gewesen, sagt Schauspielerin Miriam Haltmeier vom Bündnis für Demokratie und Toleranz als Organisatorin. Kein Stuhl blieb frei im großen Raum der Villa Beck, sogar auf Treppenstufen nahmen etliche Besucher Platz. Wenn sogar Bürgermeister Fabian Giesder der Gesprächsrunde im Stehen zuhörte, muss es schon spannend sein, was da aufgegriffen wurde.