. Ihr Name taucht immer wieder auf, wenn es um Kultur in der Salzstadt geht. Und das nicht erst, seit die gebürtige Sächsin am 10. Oktober 2022 ihre Leitungsposition mit aktuell neun Mitarbeitern übernommen hat. Kathleen Heß scheint allerdings viel daran zu liegen, die Sache in den Vordergrund zu stellen und nicht sich selbst. Im Gespräch mit dem Autor dieser Zeilen aus Anlass, einige der im Jubiläumsjahr in besonderer Weise in die Jahrfeierlichkeiten Eingebundenen zu Wort kommen zu lassen, verweist die studierte Kulturmanagerin gleich zu Beginn auf ihr Team bzw. auf ein „tolles Gemeinschaftswerk“ der ganzen Stadt. Da hätten viele „Applaus verdient“. Insgesamt seien es „3000 bis 4000 Personen“ gewesen, „die sich aktiv in die Gestaltung der Jahrfeier eingebracht haben, so etwa die beteiligten Schulklassen, Umzugsteilnehmer, Chöre, Sport-Teams, Künstler etc. und Sicherheitspartner“.