Wer von den Dauermietern hoffte, das nur einen Steinwurf vom Marktplatz entfernte und seit dem Frühjahr geschlossene Parkhaus „Am Rathaus“ in der Suhler Innenstadt würde vor dem Winter wieder öffnen, hat sich getäuscht. Anfang Oktober hatte die Contipark Parkgesellschaft Berlin dies gegenüber unserer Redaktion angesichts der gravierenden Mängel an der Brandschutzanlage ausgeschlossen. Die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen seien umfangreich und müssten mit den zuständigen Stellen abgestimmt werden, hieß es.