Sahra Wagenknecht wird aus der BSW-Parteispitze verschwinden, doch die von ihr gepflegten Vorbehalte gegen die Thüringer Parteifreunde sollen bleiben. Auf der siebenköpfigen Vorschlagsliste für den künftigen Bundesvorstand, die das jetzige Führungstrio am Montag präsentierte, taucht niemand aus dem Freistaat auf – und das, obwohl sich der Thüringer Landes-Co-Chef Steffen Schütz zuvor öffentlich für einen Posten in Berlin ins Gespräch gebracht hatte.