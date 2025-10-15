Gespaltene Gesellschaft "Gräben tiefer denn je" - Deutschland nach dem Gaza-Krieg

Viele Juden fühlten sich in den vergangenen beiden Jahren alleingelassen - ein Gefühl, das sie mit Palästinensern und Muslimen teilen. "Viele Muslime haben einen Vertrauensverlust gegenüber der Mehrheitsgesellschaft und der Politik erlebt", berichtet Politologin Cheema. "Sie empfinden es so, dass sie nicht gesehen werden." Für sie geht es um die Frage, wer in diesem Land Solidarität bekommt, insbesondere auch von oberster Stelle, von der Bundesregierung.

Zudem kritisieren sie eine Einschränkung der Meinungsfreiheit, etwa durch das Verbot der Parole "From the River to the Sea", die als Leugnung des Existenzrechts Israels verstanden werden kann, das sich zwischen dem Fluss Jordan und dem Mittelmeer erstreckt. Viele ausländische Medien haben Deutschland für den strikten Umgang mit der Parole und die damit begründeten Auflösungen von Pro-Palästina-Demonstrationen scharf verurteilt.

Nun ist die große Hoffnung da, dass der Krieg im Gazastreifen auf Dauer zu Ende ist - und damit auch der Dialog in Deutschland wieder in Gang kommt. Allerdings besteht Einigkeit darüber, dass dies ein langer und steiniger Weg werden wird. "Es wird lange dauern, neue Beziehungen aufzubauen, wieder aufeinander zuzugehen", analysiert Cheema. Sie selbst ist da die große Ausnahme: Aufgewachsen in einem konservativ-muslimischen Umfeld in Frankfurt, ist sie heute mit dem in Israel geborenen Meron Mendel verheiratet. Das Ehepaar engagiert sich seit Jahren im jüdisch-muslimischen Dialog, arbeitet gegen Antisemitismus und Islamfeindlichkeit.

Nathan sieht für sich keine Zukunft mehr in Deutschland

Viele andere glauben nicht mehr an eine Wende zum Guten. "Ich bin ganz klar der Meinung, dass das Verhältnis zerrüttet ist", sagt Nathan, der dieses Jahr Abitur gemacht hat. "Die Gesellschaft hat sich durch diesen Konflikt zu sehr gespalten."

Sieht er seine persönliche Zukunft in Deutschland? "Nein, auf keinen Fall", ist die Antwort. "Wenn ich langfristig denke, möchte ich in diesem Deutschland mit wachsendem Antisemitismus keine Familie großziehen. Man fühlt sich einfach extrem unsicher hier. Dass ich mit meiner Davidstern-Kette über dem T-Shirt nicht über die Straße gehen kann, ohne mit Gewalt oder Beleidigungen zu rechnen, das ist traurig." Dabei ist das Land doch seine Heimat, alle seine Freunde leben hier. "Aber so wie die aktuelle Situation ist, sehe ich keine Zukunft in Deutschland."