Gesetzlich Versicherte Wenn die Reserve schrumpft – Perspektiven für die Rente

Doch wer nutzte die beliebte Rentenart? Bei 76 Prozent der Männer reichten allein die Beschäftigungszeiten zum Erfüllen der Mindestzeit, bei den Frauen waren es laut Gunkel zuletzt nur 27 Prozent. Hier spielten die Zeiten für die Kindererziehung eine weit größere Rolle. Als "auffällig" bezeichnet Gunkel, dass 13 Prozent der Männer und knapp 16 Prozent der Frauen die nötigen 45 Jahren nicht allein mit Zeiten in einem Job erreicht hätten. Kinderziehung oder eine ebenfalls zählende Arbeitslosigkeit seien oft "das Zünglein an der Waage".

Rentenversicherung mahnt Regierung

An CDU/CSU und SPD hat die Rentenversicherung eine klare Mahnung: sich genug zu Zeit zu nehmen für ihre Reform. "Was umgesetzt werden soll, muss auch umsetzbar sein", sagte Piel. Wenn Regierungen in Wahlkampf-Zeiträumen dächten, könnten Fehler passieren.