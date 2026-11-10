Gesetzlich Versicherte Wenn die Reserve schrumpft – Perspektiven für die Rente

Würzburg - Bei der gesetzlichen Rentenversicherung schwinden mittelfristig die Reserven und steigen die Beiträge. Ein spürbarer Rentenanstieg 2027 und immer mehr Babyboomer in Rente lassen die Ausgaben in die Höhe gehen, wie die Deutsche Rentenversicherung in Würzburg zeigte. Die Reserve der Rentenkasse liege voraussichtlich Ende kommenden Jahres "nur noch knapp" über einer vom Gesetz vorgegebenen Untergrenze, sagte die Vorsitzende des Bundesvorstands, Anja Piel. Vieles hängt nun von den Reformplänen der Bundesregierung ab.