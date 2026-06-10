Gesetzesnovelle: Schulgesetz bietet mehr Unterstützung beim Berufseinstieg

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit einer "Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung" (Büa) sollen künftig junge Schulabgänger in Hessen beim Start ins Berufsleben unterstützt werden. Ein entsprechender Schulversuch geht in den Regelbetrieb. Mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von CDU und SPD beschloss der Wiesbadener Landtag eine Reform des hessischen Schulgesetzes. Mit der Büa sollen Jugendliche - insbesondere aus herausfordernden familiären Verhältnissen - auf eine Berufsausbildung vorbereitet werden.