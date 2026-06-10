Gesetzesnovelle Hessen lockert Naturschutz am "Grünen Band"

Seit 2023 unter besonderem Schutz

Im Januar 2023 war das "Grüne Band" unter der damaligen grünen Leitung des Umwelt- und Landwirtschaftsministeriums als Nationales Naturmonument ausgewiesen und unter besonderen Schutz gestellt worden. In Hessen erstreckt sich das Gebiet mit zahlreichen Biotopen entlang der Landesgrenze zu Thüringen auf 260 Kilometern. Vielerorts sind der Kolonnenweg sowie die Wachtürme der DDR-Grenzposten noch erhalten.