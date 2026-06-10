Gesetzesnovelle Hessen lockert Naturschutz am "Grünen Band"

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen lockert den Naturschutz am "Grünen Band" entlang der früheren innerdeutschen Grenze. Mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von CDU und SPD sowie der oppositionellen FDP beschloss der Landtag in Wiesbaden ein entsprechendes Gesetz. Die Landesregierung setze auf Kooperation und Freiwilligkeit statt Vorgaben und Ordnungspolitik, hatte Landwirtschaftsminister Ingmar Jung (CDU) bei der Vorstellung des Gesetzes erklärt. Privates Eigentum solle keinen unnötigen gesetzlichen Einschränkungen unterliegen.