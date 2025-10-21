Gesetzesinitiative SPD will Verfassungstreue von ehrenamtlichen Richtern prüfen

Die SPD beruft sich bei Ihrer Forderung auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahr 2008, wonach die Pflicht zur Verfassungstreue nicht nur für Berufsrichter, sondern auch für ihre ehrenamtlichen Kollegen, die Schöffen, gelte. Dies folge aus der Funktion ehrenamtlicher Richter als den hauptamtlichen Richtern gleichberechtigte Organe staatlicher Aufgabenerfüllung. Die Grundentscheidung der Verfassung schließe es aus, dass der Staat zur Ausübung von Staatsgewalt Bewerber für Ämter, die mit der Ausübung staatlicher Gewalt verbunden sind, zulasse, wenn diese die demokratische Grundordnung ablehnten und bekämpften.