Gesetzesinitiative SPD will Verfassungstreue von ehrenamtlichen Richtern prüfen

München (dpa/lby) - Ehrenamtliche Richterinnen und Richter in Bayern sollen nach dem Willen der SPD künftig glaubhaft ihre Treue zur Verfassung bekunden. "Wir dürfen unter keinen Umständen zulassen, dass Verfassungsfeinde über das Schöffenamt unseren Rechtsstaat unterwandern und extremistisches Gedankengut auf der Richterbank platzieren. Wer in Bayern Recht spricht, muss verfassungstreu sein – egal, ob Berufs- oder Laienrichter. Da darf es keine Zweifel geben", sagte Fraktionschef Holger Grießhammer der Deutschen Presse-Agentur in München.