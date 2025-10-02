Gesetzeshüter in spe: 285 neue Polizeischüler - und Dutzende Absagen

Erfurt (dpa/th) - Der Thüringer Polizei sind kurz vor Ausbildungsstart Dutzende Anwärter abgesprungen. Eigentlich sei die angepeilte Zahl von mindestens 310 Auszubildenden für den mittleren Dienst geschafft worden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Es habe aber kurz vor knapp 26 Abgänge gegeben, weswegen zum 1. Oktober nur 285 Schüler starteten. Grund könnten unter anderem Mehrfachbewerbungen sein.