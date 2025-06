Kommunen wird nichts zugetraut

Die Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze kontert: "Die Staatsregierung verhält sich hier maximal kommunalunfreundlich. Nicht nur, dass sie unsere Kommunen finanziell an der kurzen Leine hält, sondern sie zeigt erneut, dass sie ihnen gar nichts zutraut." Die Städte und Gemeinden wüssten selbst am besten, was sie brauchen. "Wir Grüne wollen unseren Städten und Gemeinden mehr Entscheidungsfreiheiten und Gestaltungsmöglichkeiten einräumen, auch in finanzieller Hinsicht", betonte Schulze.