Gesetzesänderung: Kabinett einigt sich auf Elterngeldreform

Berlin - Neue Regelungen beim Elterngeld und Mutterschutz: Das Bundeskabinett hat sich auf einen Gesetzesentwurf geeinigt, der Familien dabei unterstützen soll, "Elterngeldmonate gleichmäßiger aufzuteilen".
Mehr Geld in den ersten Monaten, danach weniger: Die geplante Neuregelung verändert die Berechnung des Elterngeldes. Was Eltern künftig erwartet – und warum Kritiker warnen.
Berlin - Neue Regelungen beim Elterngeld und Mutterschutz: Das Bundeskabinett hat sich auf einen Gesetzesentwurf geeinigt, der Familien dabei unterstützen soll, "Elterngeldmonate gleichmäßiger aufzuteilen".
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Bei der geplanten Bezugsdauer der Ersatzzahlungen zeigen sich nach Angaben des Statistischen Bundesamtes große Unterschiede: Frauen planten im vergangenen Jahr im Schnitt 14,9 Monate. Die durchschnittliche Dauer des geplanten Elterngeldbezugs war bei Männern mit 3,8 Monaten deutlich kürzer.
"Das neue Elterngeld soll durch die Reform noch partnerschaftlicher, attraktiver und einfacher werden", sagte ein Sprecher der Bundesregierung. Die Änderungen sind für November 2027 vorgesehen. Als Nächstes muss sich der Bundestag mit der Reform befassen.
Kritiker warnen aber: Faktisch sei die Reform für Eltern keine echte Verbesserung. "Die Reduzierung des Elterngeldes nach acht Monaten auf nur noch 50 Prozent des letzten Netto-Einkommens wird ein tiefes Loch in die Familienkasse reißen", sagte Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré (Grüne). "Vielleicht hofft der Bund aber ohnehin darauf, dass diese restlichen Monate dann weniger in Anspruch genommen werden." Zudem seien die Erhöhungen so gering, dass sie nicht mal die Inflationsraten seit Einführung des Elterngeldes abdecken.
Darüber hinaus kündigte der Regierungssprecher Änderungen beim Mutterschutz an. "So werden unter anderem nicht erforderliche pauschale Beschäftigungsverbote abgebaut."
Im Gesetzentwurf heißt es dazu: "Der moderne Mutterschutz soll die Frau während der Schwangerschaft, nach der Entbindung und in der Stillzeit von der Arbeitswelt möglichst nicht ausschließen. Ein pauschaler, nicht durch den Gesundheitsschutz gebotener Ausschluss der schwangeren oder stillenden Frau von der Erwerbstätigkeit kann sich langfristig negativ auf die berufliche Teilhabe der Frau auswirken und Diskriminierungsanreize zu Lasten der Frau schaffen."
So soll etwa Nachtarbeit von schwangeren oder stillenden Frauen einfacher möglich sein. Das Schutzrecht für Stillende soll auf zwölf Monate beschränkt werden.