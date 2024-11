Wenige Geschlechtsänderungen in den vergangenen Jahren

Wer am 1. August seinen Antrag gestellt hat, kann bereits am 1. November seine Erklärung abgeben. In Erfurt wäre das bereits bei elf Menschen möglich. In den vergangenen Jahren seien etwa zehn Geschlechts- und Namensänderungen jährlich verzeichnet worden. Auch in Weimar gab es am 1. August elf Anmeldungen - bei insgesamt drei Änderungen im kompletten Jahr 2023. Jena verzeichnete 13 Anmeldungen am ersten Tag. In den meisten Städten kostet die Anmeldung 20 Euro und die finale Erklärung dann noch einmal 25 Euro.