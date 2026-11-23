Teheran - Quentin Tarantinos Filme sind für Hussein "der wahre Koran". Für diesen Satz, erzählt der iranische Regisseur, bekam er schon mehrfach Ärger mit den Behörden. Ein Poster von "Reservoir Dogs" hängt trotzdem an der Wand seines Arbeitszimmers. Sein Büro musste der 45-Jährige aufgeben, die teuren Rechner verkaufen. Geblieben ist ein alter HP-Laptop. Und fünf verstaubte Drehbücher über hoffnungslose Liebe, Drogensucht und arbeitslose Jugendliche, die kriminell werden. Das Kulturministerium habe die Geschichten als unwahr und irrelevant abgelehnt. "Nur noch Altpapier", seufzt er.