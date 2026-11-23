Auch vor der Kamera will sie sich nicht länger den Regeln unterwerfen. "Für uns Schauspielerinnen ist das Problem das Kopftuch, das wir nicht tragen wollen, auch in den Filmen nicht", sagt sie. Dabei gehe es nicht nur um persönliche Freiheit, sondern auch um die Kunst selbst. "Wie kann eine Liebesbeziehung ohne Berührung gezeigt werden? Was ist das für eine Feier, wo nur die Männer tanzen?" Solche Vorschriften machten es unmöglich, glaubwürdige Geschichten zu erzählen. Bahareh überlegt inzwischen ernsthaft, auszuwandern. "Ich liebe den Iran, aber das ist nicht mehr mein Land."