Gesetzentwurf: Polizeibefugnisse: Linke warnt vor Überwachungspaket

Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Linke-Fraktion hat der Landesregierung vorgeworfen, mit den geplanten Änderungen der Polizeibefugnisse ein "massives Überwachungspaket" zu schnüren. Der Gesetzentwurf gefährde Bürgerrechte und verschiebe das Gleichgewicht zwischen Freiheit und Sicherheit, erklärte der Linke-Innenpolitiker Ronald Hande. "Unter dem Vorwand, vermeintlich den Schutz von Frauen zu stärken, greift er tief in die Grundrechte aller in Thüringen lebenden Menschen ein", moniert der Oppositionspolitiker.