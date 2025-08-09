Gesetzentwurf: Polizeibefugnisse: Linke warnt vor Überwachungspaket

Abgleich biometrischer Daten in der Kritik

Die Brombeer-Landesregierung aus CDU, BSW und SPD will das Polizeiaufgabengesetz ändern und damit die Befugnisse der Polizei erweitern. Damit sollen unter anderem Frauen besser vor häuslicher Gewalt geschützt und die Polizeiarbeit modernisiert werden. Ein erster Referentenentwurf aus dem Innenministerium sieht unter anderem vor, dass eine elektronische Fußfessel schon dann zum Einsatz kommen kann, wenn nur der Verdacht besteht, dass eine Straftat begangen werden könnte. Außerdem soll der Einsatz von Künstlicher Intelligenz unter bestimmten Voraussetzungen möglich werden - etwa bei dem automatisierten Auswerten von Videoüberwachung.