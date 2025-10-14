Gesetz über neuen Wehrdienst: CSU verteidigt Losverfahren für Wehrdienst

Union und SPD wollen am Nachmittag Pläne präsentieren

Union und SPD wollen am Donnerstag den Gesetzentwurf für einen neuen Wehrdienst in den Bundestag einbringen, der zunächst auf Freiwilligkeit setzt. Die Union dringt aber darauf, konkrete Zielmarken für den Fall zu setzen, dass so nicht genug Wehrdienstleistende rekrutiert werden können und junge Leute zum Dienst verpflichtet werden müssen. "Das wird am Ende genauso kommen", sagte Hoffmann. Über die Zeitschiene und Zielmarken für die Rekrutierung von Personal werde es eine konkrete Vereinbarung geben. "Das wird verbindlich vereinbart werden schon jetzt in diesem Gesetzentwurf", sagte Hoffmann. Das sei in der Koalition "weitestgehend geeint".