Massenhochzeit zum Auftakt geplant

Um den "Tag der Ehegleichheit" am 23. Januar zu feiern, hat die Stadtverwaltung von 10.00 bis 22.00 Uhr Ortszeit in der Paragon Hall im beliebten Einkaufszentrum Siam Paragon in Bangkok eine Massenhochzeit organisiert. Ausländer, die an diesem Tag die Ehe eingehen wollten, müssten ihren Reisepass und eine Bescheinigung, dass sie ledig sind, aus ihrem Heimatland oder von ihrer Botschaft in Thailand vorlegen, hieß es.