Gesetz auf dem Prüfstand: Neue Regeln für Unterbringung psychisch Kranker in Bayern?

CSU-Forderung nach leichterer Zwangsunterbringung löste Kritik aus

Nach dem Messerangriff in Aschaffenburg und Söders Ankündigung hatte der CSU-Fraktionschef im Landtag, Klaus Holetschek gefordert, dass Menschen einfacher auch gegen ihren Willen behandelt werden können. Zudem brauche es einen leichteren Austausch von Krankendaten mit Sicherheitsbehörden. Minderjährige, die sich in akuter psychiatrischer Not befänden, sollten im Zweifel auch ohne Zustimmung der Eltern in eine Klinik kommen können.