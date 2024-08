Gegen „Dunkeldeutschland“

Friedrich Herrmann, geboren 1991 in Jena, ist ein bekannter deutscher Poetry-Slammer. Seit 2008 begeistert er mit humorvollen, gesellschaftskritischen Texten und charismatischer Bühnenpräsenz die Poetry-Slam-Szene. 2019 gewann er die deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften. Neben seinen Auftritten ist Herrmann auch als Veranstalter und Moderator tätig und prägt die deutschsprachige Slam-Landschaft maßgeblich. Er bringt eine kreative und künstlerische Perspektive in die Diskussion ein. Er hat ein besonders großes Interesse an Sonneberg. „Dass Sonneberg mehrheitlich Sesselmann gewählt hat, der ohne erkennbare lokalpolitische Themensetzung angetreten ist, lässt aufhorchen. Als Thüringer möchte ich wissen: Was ist da los? Was versprechen sich die Menschen von ihm? Konnte er bisher liefern oder erweist er sich als Luftnummer?“. Die Wahl von Sesselmann habe seiner Meinung nach auch nichts verändert, vielmehr einen Trend verstärkt. Thüringer Städte seien häufiger durch negative Meldungen in den Schlagzeilen, sagt er. „Als meine Heimatstadt Jena in den Bundesnachrichten war, dann eigentlich immer wegen dem NSU“. Mit dieser Nachrichtenlage ist er nicht zufrieden. „Dunkeldeutschland denken die Menschen, die noch nie hier waren. Diese Seite von Thüringen schmerzt mich, zum Glück ist sie bei Weitem nicht die Einzige“.

„Wir wollen nicht appellieren“

Martin Jankowski ist Schriftsteller und wird die Veranstaltung moderieren. Auch er ist in Thüringen aufgewachsen und freut sich auf die Diskussion in Sonneberg. Jankowski legt Wert darauf, dass es bei der Veranstaltung um einen echten Dialog geht und nicht um eine Belehrung. „Wir wollen an die Sonneberger nicht appellieren – die wissen schon selbst Bescheid“, sagt er. „Wir wollen mit ihnen diskutieren und hören, was sie zu unserem Thema denken. Unser Thema ist ja: Meinungsfreiheit! “ Er betont die Wichtigkeit, verschiedene Meinungen auszuhalten und respektvoll miteinander umzugehen. „Mir persönlich ist es wichtig, dass wir alle miteinander lernen, andere Meinungen auszuhalten und damit klarzukommen, ja sie auch zu respektieren – das gilt für alle beteiligten Seiten. Das heißt nicht, dass Widerspruch und Disput schlecht wären – im Gegenteil, wir wollen konstruktiv streiten lernen.“ Jankowski wird dafür sorgen, dass möglichst viele Teilnehmer zu Wort kommen und eine ausgewogene Debatte entsteht. „Die leisen Töne sollen auch gehört werden“.