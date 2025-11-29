Gesellschaftshaus Sonneberg: Musikschule beendet Jahr mit Weihnachtskonzert

Die staatlich anerkannte Musikschule des Landkreises Sonneberg blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Etwa einhundert Veranstaltungen wurden von Schülerinnen und Schülern musikalisch gestaltet. Zu den Höhepunkten zählten die erfolgreiche Teilnahme von Instrumentalschülern beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ sowie beim „Internationalen Gitarrenfestival“ in Jüchen. Auch die musikalische Umrahmung des Neujahrsempfangs der Städte Sonneberg, Steinach und Lauscha sowie das traditionelle Frühlingskonzert im Gesellschaftshaus Sonneberg fanden großen Anklang, informiert Landratsamtssprecher Michael Volk.