Gesellschaftshaus Sonneberg: Musikschule beendet Jahr mit Weihnachtskonzert

Weihnachtskonzert als Jahresabschluss

Das Musikschul-Jahr endet traditionell mit dem Weihnachtskonzert im Gesellschaftshaus Sonneberg, das am Samstag, dem 6. Dezember 2025, um 19:00 Uhr stattfindet. Alle Mitwirkenden bereiten sich seit Wochen intensiv vor. Neben Gesangs- und Instrumentalsolisten treten die Jazzband, Schülerbands und das Musikschulorchester auf. Der Musikschulchor und die Chöre des „Hermann Pistor“-Gymnasiums werden die Besucher mit weihnachtlichen Melodien auf die Festtage einstimmen. Karten sind in der Touristinformation Sonneberg und an der Abendkasse erhältlich, Erwachsene zahlen 6 Euro, Kinder 3 Euro. Die Musikschule freut sich auf zahlreiche Gäste.