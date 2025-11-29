Gesellschaftshaus Sonneberg: Musikschule beendet Jahr mit Weihnachtskonzert

 
Am 6. Dezember findet das Weihnachtskonzert im Gesellschaftshaus Sonneberg statt.

1
Die Musikschulfamilie beim Probelager in den Herbstferien 2025. Foto: privat

Die staatlich anerkannte Musikschule des Landkreises Sonneberg blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Etwa einhundert Veranstaltungen wurden von Schülerinnen und Schülern musikalisch gestaltet. Zu den Höhepunkten zählten die erfolgreiche Teilnahme von Instrumentalschülern beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ sowie beim „Internationalen Gitarrenfestival“ in Jüchen. Auch die musikalische Umrahmung des Neujahrsempfangs der Städte Sonneberg, Steinach und Lauscha sowie das traditionelle Frühlingskonzert im Gesellschaftshaus Sonneberg fanden großen Anklang, informiert Landratsamtssprecher Michael Volk.

Erfolge und Auszeichnungen

Solisten, Ensembles und das Musikschulorchester präsentierten in Schalkau, Neuhaus Schierschnitz und beim Stadt- und Museumsfest Melodien aus Film und Musical. Die Veranstaltung „Reise in den Märchenwald“ ermöglichte Kindern, spielerisch Instrumente der Musikschule kennenzulernen. Das Musical „Marie Antoinette“ war Anfang November ein voller Erfolg und wird am 28. Februar 2026 im Kulturhaus Lauscha erneut aufgeführt. Die Jazzband der Musikschule erhielt den diesjährigen Kulturförderpreis des Landkreises, was die Musikschulleiterin Petra Adelbert mit Stolz erfüllt.

Weihnachtskonzert als Jahresabschluss

Das Musikschul-Jahr endet traditionell mit dem Weihnachtskonzert im Gesellschaftshaus Sonneberg, das am Samstag, dem 6. Dezember 2025, um 19:00 Uhr stattfindet. Alle Mitwirkenden bereiten sich seit Wochen intensiv vor. Neben Gesangs- und Instrumentalsolisten treten die Jazzband, Schülerbands und das Musikschulorchester auf. Der Musikschulchor und die Chöre des „Hermann Pistor“-Gymnasiums werden die Besucher mit weihnachtlichen Melodien auf die Festtage einstimmen. Karten sind in der Touristinformation Sonneberg und an der Abendkasse erhältlich, Erwachsene zahlen 6 Euro, Kinder 3 Euro. Die Musikschule freut sich auf zahlreiche Gäste.

Mehr Informationen finden Interessierte im Internet unter

www.musikschule-sonneberg.de