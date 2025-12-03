Gesellschaftsdebatte: Schulstreiks gegen Wehrpflicht geplant

Dresden/Magdeburg/Erfurt - Gegen Pläne zum Wehrdienst wollen Schülerinnen und Schüler am Freitag auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen demonstrieren. Geplant sind Aktionen etwa in Leipzig, Dresden und Chemnitz, in Magdeburg und Halle sowie in Erfurt, Gotha und Jena, wie aus einer Übersicht des der Initiative "Schulstreik gegen Wehrpflicht" hervorgeht. Der Bundestag will an dem Tag voraussichtlich über das Wehrdienst-Modernisierungsgesetz entscheiden. Die schwarz-rote Koalition hatte sich auf einen zunächst freiwilligen Wehrdienst geeinigt.