Gesellschaftsdebatte: Schulstreiks gegen Wehrpflicht geplant

Sachsen-Anhalt lässt auch Eltern-Entschuldigungen nicht gelten

"Der Wunsch von Schülerinnen und Schülern nach demokratischer Meinungsäußerung zu dieser sie oft unmittelbar betreffenden Entscheidung des Bundestages ist natürlich nachvollziehbar", heißt es zwar aus dem Bildungsministerium in Sachsen-Anhalt. Allerdings sollte diese Meinungsäußerung außerhalb der Unterrichtszeiten ausgeübt werden. Nehmen Schüler an den Demos teil, statt in der Schule zu sein, werde das als unentschuldigtes Fehlen gewertet. Auch eine Entschuldigung durch die Erziehungsberechtigten, in der die Teilnahme als Grund für das Fehlen genannt wird, werde nicht anerkannt.