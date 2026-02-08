Gesellschaftliches Engagement: Drei Viertel aller Firmen engagieren sich fürs Gemeinwohl

München (dpa/lby) - Drei Viertel aller Unternehmen in Bayern engagieren sich nach Angaben des Sozialministeriums für das Gemeinwohl. Am häufigsten seien Geld- und Sachspenden, geht aus dem Monitor Unternehmensengagement Länderbericht Bayern hervor, den das Ministerium veröffentlicht hat. Andere stellten ihre Beschäftigten für freiwilliges Engagement frei oder stellten Räume bereit. Lokale Sportvereine würden ebenso unterstützt wie Kulturprojekte, Umweltinitiativen oder Mentoring-Programme im Bildungsbereich.