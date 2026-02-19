Gesellschaftliche Stimmung Westalgie - die Sehnsucht nach dem verlorenen Auenland

Rudi Carrells Fließband - ein Symbol der Konsumgesellschaft

Über Wirtschaft wurde gefühlt weniger geredet, es gab jedenfalls keine Börsennachrichten im Fernsehen. Konsum war positiv besetzt. Ein aus heutiger Sicht geradezu rührendes Symbol der westdeutschen Konsumgesellschaft war das Fließband in Rudi Carrells TV-Show "Am laufenden Band". Der Tagessieger durfte mitnehmen, was er sich merken konnte: Toaster, Radio-Rekorder, Föhnhaube, Fragezeichenwürfel mit Überraschungspreis.

Überhaupt, die große Samstagabend-Show: "Es war damals selbstverständlich, dass man "Wetten, dass..?" mit Frank Elstner guckte", schreibt Florian Illies in seinem Bestseller "Generation Golf" über die 80er Jahre, "das langweiligste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts". "Niemals wieder hatte man in späteren Jahren solch ein sicheres Gefühl, zu einem bestimmten Zeitpunkt genau das Richtige zu tun."

Im Rückblick sei die alte Bundesrepublik "das verlorene Auenland, eine Insel des kleinen Wohlstands und der Stabilität", analysiert der Psychologe Stephan Grünwald, Leiter des Kölner Rheingold-Instituts und Autor des Buchs "Wir Krisenakrobaten". Das Auenland ist in dem Fantasy-Zyklus "Der Herr der Ringe" die friedliche und wohlhabende Heimat der Hobbits.

"Dazu gehörte immer auch die Abgrenzung zum Osten nach dem Motto: Wir sind das bessere Deutschland", sagt Grünewald der Deutschen Presse-Agentur. Im Westen war man auf der richtigen Seite der Geschichte beziehungsweise der Landkarte.

Die Historikerin Katja Hoyer (40), bekannt geworden mit dem Buch "Diesseits der Mauer", sieht es ähnlich. Sie betrachtet die Westalgiker aus einer gewissen Distanz, da sie selbst Ostdeutsche ist und seit vielen Jahren in England lebt.

Ein Unsicherheitsgefühl gebe es heute auch in anderen Ländern, sagt sie, doch für die Westdeutschen sei es besonders schmerzhaft: "Ganz im Gegensatz zur Erfahrung der Ostdeutschen hat das westdeutsche System ja überdauert. Die Bundesrepublik expandierte 1990 einfach nach Osten, und alles sollte so weitergehen wie bisher. Das hat eine ganze Zeit lang ganz gut funktioniert. Man konnte weiter daran glauben, dass 1949 in Westdeutschland ein System geschaffen worden war, das in alle Ewigkeit Bestand haben würde."

Heute haben die Krisen Zombie-Qualität

Doch genau dieser Glaube ist nun gründlich erschüttert. "Es gibt die Krise des transatlantischen Verhältnisses, und gleichzeitig brechen Industriearbeitsplätze massenhaft weg", so Hoyer. "Das ganze deutsche Wirtschaftssystem steht auf dem Prüfstand. Und niemand weiß so richtig, wie man das umbauen kann. Das trifft die Gesellschaft bis ins Mark." Augstein drückt es so aus: "Die Westdeutschen müssen derzeit zusehen, wie die Welt, die sie kannten, zerbricht und zerbröselt."

Auch der Soziologe Detlef Pollack hält die Westalgie für eine Reaktion auf die derzeitige Krisenstimmung. Pollack sieht eine "nostalgische Verklärung der Jahre des wirtschaftlichen Aufschwungs der alten Bundesrepublik, als sich das Leben ständig verbesserte und beachtlicher Optimismus herrschte".

Zwar habe es auch damals Sorgen und Krisen gegeben, doch anders als heute habe man die Zuversicht gehabt, die Probleme lösen zu können. Grünewald stimmt zu: "Heute haben die Krisen Zombie-Qualität: Es sind ewige Wiedergänger – man kriegt sie nicht mehr aus der Welt."

Augstein kann den nostalgischen Blick zurück persönlich gut nachempfinden. "An Hamburg in den 80ern zum Beispiel erinnere ich mich als Welt, in der alles in Ordnung war. Aber die Westalgie heute ist mehr als das: ein verzweifeltes Festhalten an einer Welt, die es nicht mehr gibt. Und das ist etwas anderes als individuelle Nostalgie, es ist eine gefährliche Gestrigkeit", kritisiert er.

Aus Sicht des Psychologen Grünewald ist der entscheidende Punkt, dass dem heutigen Deutschland eine überzeugende Zukunftserzählung fehle. "Der Blick in die Zukunft ist nur noch mit diffusen Verlustängsten verbunden, und das Vakuum, das dadurch entsteht, führt zu einer Glorifizierung und Überhöhung der Vergangenheit."

Aufgabe der Politik wäre es, eine positive Perspektive vorzugeben. "Wir brauchen wieder ein Ziel, eine Richtung: Da wollen wir hin - und das geht nur, wenn möglichst alle mitziehen. Damit hätte man wieder eine Orientierung nach vorn."