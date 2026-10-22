Gesellschaft: Zwei neue gemeinnützige Stiftungen in Sachsen anerkannt

Stiftungen als Säule für die Demokratie

Landtagspräsident Alexander Dierks sieht in Stiftungen einen Beitrag für die Demokratie. "Stiftungen bereichern unser Gemeinwesen und mit ihnen zeigt eine selbstbewusste Bürgergesellschaft, welche Zwecke und Bereiche ihr besonders wichtig sind. Zugleich wird deutlich, dass es nicht immer der Staat sein muss, der alle Bereiche unserer Gesellschaft betreut." Um Stiftungszwecke wirklich mit Leben zu füllen, brauche man viel ehrenamtliches Engagement. Das verdiene Anerkennung.