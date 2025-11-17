Gesellschaft Wie ein deutscher Bettler in Rom zum Heiligen wurde

In der Kirche des Campo Santo Teutonico steht es nun, wenige Schritte entfernt von Schefflers Grab. Erst hier fiel auf, dass der Petrus auf dem Gemälde und Scheffler identisch sind. Gewissheit gab es erst durch die wenigen Fotos, die es von dem Bettler gibt. Auch Triegel erfuhr erst so, wie das Vorbild für seinen Petrus hieß und was aus ihm wurde. "Wenn er jetzt einen Namen bekommen hat und wieder an ihn gedacht wird, dann hat sich das gelohnt", sagt er. "Der liebe Gott wird sich dabei etwas gedacht haben."