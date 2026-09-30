Gesellschaft Wie die KI die Sehnsucht nach Promi-Hochzeiten stillt

Bekannt hingegen ist immerhin, dass der Footballspieler bei einer Pressekonferenz seines Teams, den Kansas City Chiefs, nach der Hochzeit vom "schönsten Abend" seines Lebens schwärmte. Die Feier im New Yorker Madison Square Garden sei "eine verrückte Nacht" gewesen, sagte Kelce weiter. "Es wurde ausgiebig gefeiert." Bekannt ist auch, dass Schauspieler Adam Sandler durch die Zeremonie führte und Swifts und Kelces Brüder Trauzeugen waren.

Gefahr einer "Kultur des permanenten Misstrauens"

Doch gerade wenn sich belegte Informationen und täuschend echte Bilder vermischen, stellt sich die Frage: Was ist die Gefahr dabei? Fallen wir künftig regelmäßig auf solche Fotos herein? Medienwissenschaftler Lemmes sieht das Hauptproblem woanders. Seiner Einschätzung zufolge könnten sich Menschen langfristig an eine "Kultur des permanenten Misstrauens" gewöhnen. Jeder werde irgendwann das Verständnis erlangen, dass man nicht jedem Bild im Internet einfach glauben könne.

"Wenn wir wissen, dass alles (selbst harmlose Promi-Hochzeiten) täuschend echt gefaked sein könnte, projizieren wir diesen Zweifel zwangsläufig auch auf andere Bereiche - auf politische Bilder, auf Krisenberichterstattung, auf Beweismaterial. Das nagt am Fundament unseres Vertrauens in visuelle Medien insgesamt", so der Wissenschaftler. Eine gemeinsame Basis für gesellschaftliche Diskussionen werde so extrem schwierig. "Die Swift/Kelce-Bilder sind damit eher ein Symptom für eine tieferliegende Krise visueller Glaubwürdigkeit."