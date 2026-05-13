Gesellschaft "Wer sich engagiert, soll nicht auch noch draufzahlen"

Erfurt/Jena/Gera/Suhl (dpa/th) - Die Landesförderung für Ehrenamtler kommt bei Vereinen und Verbänden gut an. Das zeigt eine stichprobenartige Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter verschiedenen Organisationen. "Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter sind sehr engagiert, obwohl es keine Bezahlung dafür gibt", teilte Jan Reinsch vom Schullandheim "Waldfrieden Outdoor Crew" in Suhl mit. "Für uns ist es eine schöne Sache, dass wir auf diesem Weg Dankeschön sagen können." Die Fördergelder in Höhe von rund 4.500 Euro hätten es möglich gemacht, den Helfern zumindest eine Aufwandsentschädigung zu zahlen. Das Schullandheim organisiert Ferienlager für Kinder und Jugendliche.