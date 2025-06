Auf Ebene der kreisfreien Städte und Landkreise gab es ebenfalls fast überall einen Rückgang, nur in 25 Regionen heirateten mehr Menschen. Den größten Zuwachs an Eheschließungen gab es im Landkreis Kitzingen (plus 14,5 Prozent) sowie in Coburg, auch der Landkreis Miltenberg, Passau und der Landkreis Lindau registrierten mehr frisch vermählte Eheleute.