Gesellschaft Wenig Zuspruch für bundesweite Demo-Aktion in Bayern

Nürnberg/München (dpa/lby) - In Bayern haben die bundesweit abgestimmten Demonstrationen unter dem Motto "Gemeinsam für Deutschland" nur wenig Zuspruch gefunden. Nach Schätzungen der Polizei kamen in Nürnberg rund 700, in München 150 Demonstranten. Zu den Forderungen der Veranstalter gehörten etwa "flächendeckende Grenzkontrollen", der "Schutz der Bevölkerung" oder "keine weiteren Milliarden für die Ukraine".