Das Netzwerk stehe für ein vielfältiges Thüringen, in dem die Menschenwürde und die Menschenrechte geachtet würden. Wichtig ist laut Wrasse zu vermitteln, dass die Initiative nicht so sehr gegen etwas stehe, sondern Werte vertrete. "Wir wollen zeigen, dass Thüringen ein lebenswertes Bundesland ist und das viele Menschen dazu beigetragen haben, dass es hier Erfolgsgeschichten zu erzählen gibt." Nur so lasse sich dem Frust vieler Menschen etwas entgegensetzen. "Wir wollen, dass man sich nicht in einer Schlechte-Laune-Erzählung verkriecht, sondern mit einem positiven Blick nach vorn schaut."