Wo fehlt aus Sicht des Verbands die Braille-Beschriftung?

Bethke sieht allerdings noch Nachholbedarf: In Hotelzimmern gebe es viele Hinweise und Informationen etwa zum WLAN-Zugang. "Da ist in der Regel nichts in Braille verfügbar", sagte er. "Verpackungen aller Art könnten eine Braille-Beschriftung haben, und bei Straßenschildern könnte man sie am Mast anbringen." Türen in öffentlichen Gebäuden sollten mit Braille beschriftet sein. "Automaten sollten mit Braille besser bedienbar gemacht werden, genauso Fernbedienungen, Kaffeemaschinen, Selbstbedienungskassen."