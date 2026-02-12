Wien - Das glitzernde Treiben am Wiener Opernball hat bei Hollywood-Star Sharon Stone für große Emotionen gesorgt. "Ich bin etwas überwältigt", sagte die US-Schauspielerin ("Basic Instinct") unter Tränen auf dem roten Teppich. "Es hat mir ehrlich gesagt den Atem geraubt", sagte sie dem Sender ORF. Unmittelbar darauf kehrte sie kurzzeitig ins Hotel zurück. "Sie musste sich frisch machen", sagte ein Sprecher ihres Gastgebers, dem Süßwaren-Unternehmer Karl Guschlbauer. Im Anschluss nahm sie in ihrer Loge beim Ball Platz.