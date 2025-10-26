Geschmackstest mitunter nötig

Trotz der vielen Foren im Netz und Bestimmungs-Apps gibt es pro Jahr weiterhin zahlreiche Vergiftungen, die auf Pilze zurückzuführen sind. Einige enden sogar tödlich. "Vergiftungen durch den Verzehr selbst gesammelter Pilze kommen immer wieder vor", schreibt das Bundesinstitut für Risikobewertung. Die Giftinformationszentren der Länder beantworten jedes Jahr tausende Anfragen zu Pilzen.

Experte Schmid sagt, er empfehle grundsätzlich "keine Experimente" bei Pilzen zu machen. Dennoch gebe es eine ganze Palette an Pilzen, die ein tolles Geschmackserlebnis böten, es aber selten in die Pilzkörbe schafften. Da wäre etwa die Gattung der Täublinge. Diese seien nicht per se ungenießbar. Mitunter brauche es einen Geschmackstest, sagt Schmid. Seien die Pilze beim Zerkauen scharf, sollte man besser die Finger davon lassen.

Auch mit einer vermeintlichen Pilzwahrheit räumt Schmid auf: Der Fliegenpilz sei nicht zwingend tödlich giftig und führe meist nur bei stark geschwächten Menschen zum Tode. Man müsste schon eine sehr große Menge von dem Pilz essen – jedoch empfehle er auch, keine Experimente damit zu machen, da der Verzehr zu starken Halluzinationen führen könne. In Wodka eingelegt und äußerlich angewendet würden einige Menschen auf den Fliegenpilz als Heilmittel bei Gelenkschmerzen schwören – das sei unbedenklich.