Staatskanzlei sieht Ostdeutsche nicht unterrepräsentiert

Die Brombeer-Landesregierung aus CDU, BSW und SPD verfolgt das Ziel, gebürtige Thüringerinnen und Thüringer oder hier fest verwurzelte Menschen dazu zu motivieren, in Führungspositionen in der Landesverwaltung zu arbeiten. In den Ministerien und der Staatskanzlei gebe es "keine signifikante Unterrepräsentanz ostdeutscher Führungskräfte", hieß es. "Mit dem Renteneintritt von Führungskräften wird es in den kommenden Jahren weiter zu natürlichen Verschiebungen in der Herkunftsstruktur von Führungskräften kommen."