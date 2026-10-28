Gesellschaft: Technikhilfe für Ältere gewinnt Sozialpreis

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Beratungsprojekt "Die gute Stunde" für ältere Menschen mit technischen Fragen gewinnt den hessischen Sozialpreis 2026. Die Initiative der Entwicklungsgesellschaft humaQ aus Wiesbaden biete kostenfreie Online-Veranstaltungen und telefonische Technikhilfe für Menschen ab 60 Jahren an und schaffe damit Begegnungsräume gegen Einsamkeit, teilte die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen mit. Der erste Platz ist mit 12.000 Euro verbunden, die Auszeichnungen wurden bei einer Feier im Murnau-Filmtheater in Wiesbaden verliehen.