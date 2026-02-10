Gesellschaft Stone beim "Schaumrollenkönig" - Auftritt vor dem Opernball

Unternehmer will der neue Lugner werden

Der Unternehmer Guschlbauer hat Stone zum Opernball am Donnerstag eingeladen. Der gemeinsame Auftritt soll der Auftakt für seine Rolle als selbst ernannter Nachfolger des Gesellschaftslöwen Richard "Mörtel" Lugner sein. "Ich bin der neue Lugner, aber anders", sagte der Unternehmer der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Pressekonferenz. Der 2024 gestorbene Lugner beherrschte mit Begleiterinnen wie Jane Fonda und Kim Kardashian jahrzehntelang die Schlagzeilen beim Opernball - und machte damit auch Werbung für sein Einkaufszentrum.