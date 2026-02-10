Gesellschaft Stone beim "Schaumrollenkönig" - Auftritt vor dem Opernball

St. Willibald - US-Star Sharon Stone ist zwei Tage vor ihrem Auftritt beim Wiener Opernball in die rosarote Firmen-Welt ihres Gastgebers eingetaucht. Der 63-jährige Karl Guschlbauer, der sich selbst "Schaumrollenkönig" nennt, hatte Stone in sein Süßwarenunternehmen in die österreichische Provinz nach St. Willibald gebeten. Die 67 Jahre alte Stone, die mit dem Erotikthriller "Basic Instinct" international bekannt wurde, passe wunderbar zu seinen Produkten, fand Guschlbauer. "Sie ist eine süße Verführung", sagte er.