Verbände: Finanzierung von sozialen Angeboten zunehmend kritisch

"Allerdings sehen wir vor dem Hintergrund knapper werdenden öffentlichen Finanzen, dass die Finanzierung von passenden Stellen nicht gesichert ist", sagte Landes-Caritasdirektor Andreas Magg. Die gesetzlich geregelten Bereiche wie die Pflege oder Behindertenhilfe seien noch vergleichsweise stabil finanziert, auch wenn selbst dort die Verhandlungen über die Refinanzierung der steigenden Kosten schwieriger würden. Deutlich schlechter sehe es bei den freiwilligen Leistungen wie der Flüchtlingsarbeit, psychosozialen Beratungsstellen, sozialpsychiatrischen Diensten oder der Jugendsozialarbeit an Schulen aus.