München (dpa/lby) - Nach einem kräftigen Ausbau gibt es in Bayern so viele Studienplätze in der Sozialen Arbeit und Kindheitspädagogik wie nie zuvor. "Wir investieren gezielt in Menschen, die unsere Gesellschaft zusammenhalten", erläuterte Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) der Deutschen Presse-Agentur. Zugleich allerdings beklagen Wohlfahrtsverbände seit geraumer Zeit, dass die Mittel für soziale Arbeit zunehmend gekürzt werden – und entsprechende Stellen für Fachkräfte gestrichen werden müssen.