Gesellschaft: Soap-Star Nadine Menz moniert Doppelmoral beim Altern im TV

"Gleiche Nase, gleiche Lippen, gleiche Wangenknochen"

Die 36-Jährige aus Bonn spielt seit 2025 die Rolle der Hotelkauffrau Naomi Schönfeld in der RTL-Serie "Unter uns", die in Köln gedreht wird. Zudem war sie unter anderem schon bei "Die Rosenheim-Cops", "SOKO Stuttgart" und "Das Traumschiff" zu sehen. Schon in jungen Jahren stand Menz auf der Bühne.