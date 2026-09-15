Gesellschaft: So kommen Ältere an kostenfreie Digitalberatung

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ältere Menschen, die in Hessen Rat im Umgang mit digitaler Technik suchen, finden vielerorts Angebote der sogenannten Di@-Lotsen. Das Projekt soll für die wohnortnahe Vermittlung digitaler Kompetenzen sorgen. Während des gesamten Projektzeitraums von 2021 bis Ende 2025 seien rund 14.500 Menschen erreicht worden - über Gruppenberatungen und -kurse, Einzelberatung, Hausbesuche sowie über digitale Beratung, erklärte eine Sprecherin der Di@-Lotsen-Koordinierungsstelle auf Anfrage.