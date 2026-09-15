Gesellschaft: So kommen Ältere an kostenfreie Digitalberatung

Hessenweit gibt es nach Angaben der Sprecherin derzeit 80 solcher Stützpunkte und gut 700 geschulte und ehrenamtlich tätige Di@-Lotsinnen und Di@-Lotsen. Die Gruppen- oder Einzelangebote fänden häufig in Einrichtungen wie Familienzentren oder Mehrgenerationenhäusern, in Gemeindehäusern, Büchereien und Nachbarschaftstreffs oder in Kooperation mit Seniorenheimen statt. Ratsuchende können auf Eigeninitiative teilnehmen, oder sie werden von den kooperierenden Einrichtungen darauf aufmerksam gemacht. Die Workshops seien niedrigschwellig und stets kostenfrei, erklärte die Sprecherin.